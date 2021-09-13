Замула сфотографировался с Даниилом Медведевым после победы на US Open

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула посетил финал Открытого чемпионата Франции, в котором российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).



Россиянин в трёх сетах победил Джоковича и выиграл свой первый турнир «Большого шлема». Замула в «Инстаграме» опубликовал фото с Медведевым и победным трофеем.

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.