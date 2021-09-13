Кожевников прокомментировал отсутствие побед у «Амура» и «Адмирала» на старте сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что «Амур» и «Адмирал» не одержали ни одной победы в текущем сезоне КХЛ.

«К моему большому сожалению, плохие прогнозы относительно выступления дальневосточных клубов начали сбываться уже в сентябре. Хотя я надеялся, что хотя бы на старте «Амур» и «Адмирал» будут бороться, ведь осень и особенно сентябрь – лучшее время для таких клубов. Лидеры чемпионата вкатываются в сезон медленно, у них главные матчи – зимой и осенью, поэтому осенью за счёт правильной предсезонки и мотивации середняки обязаны выстреливать и брать очки.



Увы, «Адмирал» и особенно «Амур» их только отдают и пока единственные в чемпионате, кто ещё не одержал победы.



Дальний Восток – самый сложный для хоккея регион, который живёт в самолётах и не прощает ошибок ни в чём – ни в руководстве, ни в тренерской работе, ни в селекции. А в «Амуре» и в «Адмирале», по моему мнению, наоборот, коллекционируют ошибки.



Большой неудачей Хабаровска стало непродление контракта с главным тренером Сергеем Светловым, на опыте и энергетике которого команда и держалась. Но что ещё можно было ждать, если в руководство «Амура» пришли неопытные, нехоккейные люди и, по сути, сменой тренера подставили губернатора региона? Вот и получается – на носу у него выборы, а «Амур» – абсолютный аутсайдер КХЛ. И это в Хабаровске – городе хоккея!

Многие посмеялись над заявлением «Амура», что они готовы бороться за чемпионство? Я, наоборот, уважаю максимализм. Но он может быть построен на работе профессионалов, а не дилетантов.

Надеюсь, что такой слабый старт заставит «Амур» принять быстрые решения, переформировать свои ряды. В принципе состав у хабаровского клуба действительно неплохой, есть легионеры и среднее звено. Год назад примерно таким же составом «Амур» дома уверенно побеждал «Ак Барс», «Авангард» и других лидеров нашего хоккея. Надо возвращать те времена.



«Адмирал»? Примерно та же история. Это нужно было постараться, чтобы назначить в такой сложный регион тренера-новичка Сергея Вострикова – и уже в августе его уволить. Да, над «Адмиралом» посмеялись, но там хотя бы нашли в себе силы быстро признать очевидную ошибку.

Вообще «Адмиралу» тяжелее, чем «Амуру», команда вернулась в КХЛ после годовых каникул, состав «сырой». В сложной гостевой серии Владивосток пытался цепляться за результат, набрал несколько очков. Опять-таки тут многое будет зависеть от тренерской работы. Вспоминаю, как пару-тройку лет назад у «Адмирала» не было ни чартеров, ни легионеров, но команда всё равно была конкурентной и не заставляла своих болельщиков краснеть», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.