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«Эдмонтон» подписал контракт с лучшим снайпером фарм-клуба в прошедшем сезоне

«Эдмонтон» подписал контракт с лучшим снайпером фарм-клуба в прошедшем сезоне
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«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с нападающим Купером Мароди, сообащет официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 750 тысяч.

В прошлом сезоне Мароди играл в АХЛ за фарм-клуб «Ойлерз» «Бейкерсфилд» и стал лучшим бомбардиром команды.

В прошедшем сезоне игрок провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 36 очков: забросил 21 шайбу и отдал 15 результативны передач, став лучшим снайпером фарм-клуба «Ойлерс» в сезоне и разделив первое место по очкам. В плей-офф на счету игрока шесть матчей, где он набрал три балла за результативность (1+2) очками.

Последний раз Мароди выходил на лед в составе «Эдмонтона» в НХЛ 24 ноября 2018 года.

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