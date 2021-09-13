Федотов, Войнов, Коссила и Мичков – лучшие игроки второй недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 2-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Иван Федотов (ЦСКА), одержавший с командой три победы в трёх матчах. По воротам Федотова был нанесено 96 бросков, из которых он отразил 96,88%, Коэффициент составил 0,98.



Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Вячеслав Войнов («Динамо»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Войнов набрал 5 (0+5) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, при общем значении «+5». Войнов совершил один силовой прием, заблокировал один бросок и один раз на нём нарушали правила.



Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Калле Коссила («Йокерит»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели. Коссила набрал 6 (3+3) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, при общем значении «+4». В игре с «Трактором» Коссила набрал 4 (2+2) очка, забросив победную шайбу в овертайме. Кроме этого, форвард заблокировал четыре броска.



Лучшим новичком недели впервые в карьере признан Матвей Мичков (СКА), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели. В игре с «Адмиралом» Мичков оформил дубль, став вторым самым молодым автором дубля в истории КХЛ. Среднее игровое время 16-летнего нападающего составило 9 минут и 56 секунд.