Президент КХЛ рассказал о возможном изменении формата Матча звёзд в Челябинске

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что формат Матча звёзд КХЛ в Челябинске может быть изменён.
«Матч звёзд в Челябинске? Мы планируем что-то поменять, сделать интересное для болельщиков. Пока что говорить о наработках рано, хочется дождаться окончательного решения, мы думаем над улучшением Недели звёзд. Когда примем окончательное решение, расскажем тогда и подставим все нововведения. Вынесенные матчи? Есть в планах провести игру в ОАЭ. Конечно, сейчас это тяжело, другие страны тоже рассматриваем, интерес есть. Увы, пандемия вносит свои коррективы», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт с 8 по 16 января в Челябинске. В 2021 году событие должно было состояться в Риге (Латвия), но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой лига отменила мероприятия.
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