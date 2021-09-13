Президент КХЛ рассказал о возможном изменении формата Матча звёзд в Челябинске

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что формат Матча звёзд КХЛ в Челябинске может быть изменён.

«Матч звёзд в Челябинске? Мы планируем что-то поменять, сделать интересное для болельщиков. Пока что говорить о наработках рано, хочется дождаться окончательного решения, мы думаем над улучшением Недели звёзд. Когда примем окончательное решение, расскажем тогда и подставим все нововведения. Вынесенные матчи? Есть в планах провести игру в ОАЭ. Конечно, сейчас это тяжело, другие страны тоже рассматриваем, интерес есть. Увы, пандемия вносит свои коррективы», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт с 8 по 16 января в Челябинске. В 2021 году событие должно было состояться в Риге (Латвия), но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой лига отменила мероприятия.