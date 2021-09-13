Есмантович — о молодёжи в ЦСКА: никто никого не обкатывает. Люди выходят и сражаются

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о выступлении молодых ребят в составе основной команды.



«ЦСКА начал сезон ровно, хотя у нас немножко сжатая предсезонная подготовка была. Дело в том, что в составе ЦСКА много игроков, которые закончили прошлый сезон с опозданием с точки зрения времени. Есть регламентные вещи, мы должны были дать ребятам отдых. Потихоньку вкатываемся к сезон, к сожалению, травмы нас захлестнули, но выходим из этой ситуации, подключаем молодёжь.

Слово «наигрывать» не совсем корректно по отношению к профессиональному клубу. Есть команда, есть результат. На данный момент тренер доверяет молодёжи, которая выходит и приносит результат. Никто никого не наигрывает и не обкатывает, люди выходят и сражаются», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.