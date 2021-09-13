«Куньлунь» заменит состав, когда большая часть команды сядет на олимпийские сборы

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с изменением состава «Куньлунь Ред Стар» в преддверии Олимпиады-2022.



«Да, у «Куньлуня» будет заменён состав команды, так как большая её часть сядет на олимпийские сборы. Мы знаем, что они поедут в Пекин раньше. Дозаявка в конце декабря, у них будет время дозаявить новых игроков.

Сейчас тяжело сказать, кто поедет в сборную и какие игроки. Мы с командой и с руководством на связи. Они в конце декабря будут заявлять игроков. Да, придут новички, другая команда, им надо будет сыграться. Но, думаю, что они найдут хороших игроков. Посмотрим, кого они найдут, свободных агентов. Конечно, они должны вписаться в трансферное окно», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.