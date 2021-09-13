Р. Ротенберг: с каждым днём победа на Олимпиаде в Корее становится всё ценнее

Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Олимпиаде-2022.
«Мы работаем для того чтобы радовать болельщиков, развивать игроков и выигрывать турниры. А Олимпиада – особенный турнир. Олимпийский чемпион – это на века. Много разговоров со стороны СМИ, недооценка победы в Корее. Но, как показывает жизнь, с каждым днём эта победа становится всё ценнее и ценнее. А если пройдёт ещё 20 лет, то она будет ещё ценнее.
Хотим поздравить с победой Кубке Канады, 1981 год, 8:1. Всех причастных поздравляем от всей души. Обязательно сделаем подарки для всех участников, ветеранов. Насколько важная была эта победа, как показывает история! С каждым днём она всё ценнее», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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