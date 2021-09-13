Р. Ротенберг: после победы молодёжки на Евротуре рассчитывали на золото МЧМ
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Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал об ожиданиях от молодёжной сборной России после победы на Евротуре.
«В прошлом году решение отправить молодёжную сборную на Евротур приняли в связи с пандемией. Мы готовились к молодёжному чемпионату мира. Выиграли оба этапа Евротура. Если мы выиграли турнир на взрослом уровне, однозначно, что мы рассчитывали на победу на МЧМ. Был сделан акцент на подготовку к МЧМ, для нас это было очень важно. В этом году мы тоже хотим выиграть.
Но сейчас другая ситуация. Надо готовить сборную к Олимпиаде. Исходя из этого будем собирать лучших из лучших на все возможные турниры и сборы», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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