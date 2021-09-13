КХЛ оштрафовала Кэмпфера за удар клюшкой между ног сопернику

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение оштрафовать защитника казанского «Ак Барса» Стивена Кэмпфера за удар соперника клюшкой, сообщает официальный сайт КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника казанцев Стивена Кэмпфера по п.1.15 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – указано в заявлении лиги.

Напомним, что во время матча с минским «Динамо» в конце первой 20-минутки американский защитник гостей Стивен Кэмпфер ударил между ног клюшкой форварда минчан Романа Горбунова, за что получил штраф 5+20 минут и был удалён до конца встречи.

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