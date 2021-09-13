Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ оштрафовала Кэмпфера за удар клюшкой между ног сопернику

КХЛ оштрафовала Кэмпфера за удар клюшкой между ног сопернику
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение оштрафовать защитника казанского «Ак Барса» Стивена Кэмпфера за удар соперника клюшкой, сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника казанцев Стивена Кэмпфера по п.1.15 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – указано в заявлении лиги.

Напомним, что во время матча с минским «Динамо» в конце первой 20-минутки американский защитник гостей Стивен Кэмпфер ударил между ног клюшкой форварда минчан Романа Горбунова, за что получил штраф 5+20 минут и был удалён до конца встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Защитник «Ак Барса» Кэмпфер был удалён до конца матча с минским «Динамо» за удар клюшкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021