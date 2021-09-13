После прошлого сезона КХЛ отказалась от шести арбитров. В новом будут трое дебютантов

По итогам сезона-2020/2021 Департамент судейства КХЛ за неудовлетворительные спортивные показатели отказался от услуг шести линейных судей, сообщает официальный сайт лиги. В новом сезоне к работе в чемпионате КХЛ будут привлечены 72 судьи, в том числе три дебютанта (два главных и один линейный), и один линейный судья возвращается к работе в Лиге.
Всего пять главных и четырнадцать линейных арбитров, обслуживающих игры КХЛ, имеют опыт работы не более трех сезонов.
Перед сезоном-2021/2022 были утверждены единые правила игры в хоккей, которые распространяются на все профессиональные хоккейные лиги и крупные международные турниры, в том числе на чемпионаты мира и олимпиады. Основные изменения коснулись появления в заявке на игру третьего вратаря, введения большого штрафа без удаления до конца игры для ряда эпизодов, расширенные возможности для видеопросмотров как для арбитров на льду, так и для тренеров.
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