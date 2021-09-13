Дмитрий Соколов перешёл из системы «Миннесоты» в «Авангард»

Нападающий Дмитрий Соколов, который провёл несколько сезонов в системе «Миннесоты Уайлд», подписал контракт с «Авангардом», сообщает фарм-клуб омичей — «Омские Крылья» в «Инстаграме». Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
Соколов – воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ в 2016 году он был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков. Летом игрок не получил предложение от «Уайлд».
Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими Крыльями». Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провёл 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.
После трёх игр в ВХЛ «Омские Крылья» потерпели три поражения, уступив «Югре», тюменскому «Рубину» и московской «Звезде».
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