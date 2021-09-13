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КХЛ и ФХР продлили договор на проведение чемпионата России до 2025 года

КХЛ и ФХР продлили договор на проведение чемпионата России до 2025 года
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Континентальная хоккейная лига согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) продление договора делегирования прав на проведение чемпионата России до 30 апреля 2025 года.

«КХЛ и ФХР согласовали продление договора делегирования прав на проведение чемпионата России на следующие четыре сезона — до 30 апреля 2025 года. Размер вознаграждения ФХР за делегированные права увеличен в связи с инфляцией.

Продолжится целевое финансирование программ ФХР на развитие детского хоккея в размере, а именно: детско-юношеские спортивные мероприятия; содержание и развитие материально-технической базы детско-юношеского хоккея, в том числе «хоккейные уголки» в школах; подготовку тренеров, спортивных судей, инструкторов для детского хоккея», — говорится в заявлении КХЛ на официальном сайте.

КХЛ была образована в 2008 году и с тех пор получила права на проведение чемпионата России.

Победитель плей-офф КХЛ получает главный приз — Кубок Гагарина. Награждение чемпиона и призёров чемпионата России проводятся ФХР.

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