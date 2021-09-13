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Проворов: отвечать на вопросы — не моя работа. Не хочу — не отвечаю

Проворов: отвечать на вопросы — не моя работа. Не хочу — не отвечаю
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Защитник «Филадельфии» и сборной России Иван Проворов поделился мнением о критике и общении с журналистами.

«Не обязательно быть величайшим хоккеистом, чтобы понимать хоккей. Но и от людей, которые сидят на диване и не понимают игру, можно наслушаться только негатива, и то не по делу.

Бывает, случается ошибка в зоне нападения, а затем забили нам — будут винить ближнего. Но это не всегда правильно. Это тонкий намёк на чемпионат мира? Не особо, но был такой момент, да.

Где лучше встречают журналисты? Не знаю, честно. И у нас есть люди, которые понимают, что нужно спрашивать, а что нет. А есть те, кто хочет спросить или написать что-то противное, для ярких заголовков. Везде дураков хватает.

Открыт для общения с посторонними? Когда что-то пишут по делу, нет ничего вызывающего, то спокойно отвечаю на вопросы. А когда пытаются вытянуть из тебя, берут интервью на 5 предложений, а затем из них вырывают слова и суть меняется, то такое не нравится.

Отвечать на вопросы — не наша работа. Не хочу — не отвечаю. Я же могу спокойно уйти после игры и не отвечать на вопросы. За это ругают в НХЛ? Хорошо, я буду одни и те же фразы давать и всё. Да, проиграли, да, будем лучше — не повезло. Не наша была игра, в следующей сыграем лучше. Конечно, если критика по делу, пошли определённые ошибки со стороны команды — понятно, можно спросить. Есть просто разница — как это спросят», — сказал Проворов в интервью российскому каналу НХЛ.

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