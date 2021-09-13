Форвард «Сибири» Пьянов в игре с «Северсталью» забил гол броском со вбрасывания

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (4:2).
На 41-й секунде второго периода забросил шайбу нападающий хозяев Валентин Пьянов. Ему удалось забить прямым броском с точки вбрасывания. Отметим, что это первый гол форварда в составе новосибирского клуба. Он перешёл в команду в межсезонье из хабаровского «Амура».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Новосибирский клуб потерпел четвёртое поражение в сезоне. Единственная победа была одержана 7 сентября в гостевой встрече с «Торпедо» (3:0).
В следующем матче регулярного сезона-2021/2022 «Сибирь» в четверг, 16 сентября, примет московское «Динамо». Стартовый свисток — в 15:30 по московскому времени.
- 13 сентября 2021
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