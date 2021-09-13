В КХЛ 3 человека имеют положительный тест на коронавирус. Один из них — хоккеист

В Континентальной хоккейной лиге в настоящий момент имеется один хоккеист, имеющий положительный ПЦР-тест на коронавирус.
«Ограничения, связанные с коронавирусом, сохраняются. В среднем по лиге вакцинировано более 70% персонала клубов, но, согласно требованиям Роспотребнадзора, лига продолжит тестирование игроков методом ПЦР один раз в семь дней. До начала сезона совет директоров Континентальной хоккейной лиги согласовал целевую программу по тестированию персонала клубов, тестируемых за счет КХЛ – 45 человек. По состоянию на 13 сентября 2021 года в клубах КХЛ три человека имели положительный ПЦР-тест, из них один хоккеист», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.
Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал о том, что чемпионат пройдёт без остановок из-за пандемии коронавируса.
- 13 сентября 2021
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