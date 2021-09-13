Мартемьянов: болельщики ожидали от «Сибири» победы, но как случилось, так случилось

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (2:4).



«Во-первых, хотел поблагодарить болельщиков за горячую поддержку и, естественно, тут же извиниться. Думаю, что ожидали от нас победы, более яркой игры. К сожалению, первый период получился очень скомканный, соперник владел инициативой. Но в игре нас держал вратарь. И в перерыве произошёл у нас серьёзный разговор. Ребята маленько перезагрузились, игра выровнялась.



Волнует, конечно, большинство. Снова три раза играли практически без голевых моментов. Где-то немножко затягивали в атаке защитники. Ну я не скажу, что это наш худший матч. А так многие парни бились до конца, но не все. Соперник забивает – мы не забиваем. Хотя моменты были: и в пустые бросали, и отличный момент с ударных позиций был. Ну а так, в принципе, я думаю, что равная игра была, матч был боевой, но как случилось, так случилось, это хоккей.



Чем можно объяснить то, что «Сибирь» выпала на старте и моментами выпадала по ходу игры? Соперник делал наложение, мы делали наложение, это игровой момент, сейчас практически все команды этим пользуются. Соперник лучше нас этим пользовался. Требования есть к команде в этом элементе игры. Немножко в голове у игроков свой хоккей. Не то, что мы хотим и требуем, и, к сожалению, это приводит к печальным событиям и к небольшой растерянности. Дело в психологии, может быть, даже в какой-то самоуверенности. Сейчас хоккей немножко упростился, а начинаешь сложные решения искать и попадаешь в ловушку.



Много ли таких голов, как забил Валентин Пьянов? Если честно, я хотел его поменять на «точке». Он два вбрасывания подряд проиграл и нашёл выход. Плохо было, когда он в пустые не забил. Возможно, сказалась какая-то нервозность, всё-таки первый матч дома. Парни понимают, что надо показать хороший хоккей, и, может, из-за этого в первом периоде он случился не очень взрачный с нашей стороны», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.