«Металлург» одержал крупную победу над «Нефтехимиком». У Лайпсика — ассистентский хет-трик

«Металлург» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург».



Счёт в игре был открыт на 2-й минуте первого периода усилиями форварда хозяев Семёна Кошелева. Ему ассистировал Джош Карри. Удвоил преимущество «Магнитки» на 8-й минуте нападающий Филипп Майе, воспользовавшись передачей от Брендана Лайпсика.



На 18-й минуте Майе оформил дубль, авторами голевого паса стали Артём Минулин и Лайпсик. На 41-й минуте заключительную четвёртую шайбу в ворота Франса Туохимаа отправил Анатолий Никонцев. Третью результативную передачу за встречу отдал Лайпсик, также ассистентом выступил Майе.

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В следующем матче «Металлург» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Авангардом». Игра состоится в среду, 15 сентября, начало – в 17:00 мск. «Нефтехимик» в четверг, 16 сентября, примет «Трактор». Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.