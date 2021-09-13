Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» одержал крупную победу над «Нефтехимиком». У Лайпсика — ассистентский хет-трик

«Металлург» одержал крупную победу над «Нефтехимиком». У Лайпсика — ассистентский хет-трик
Комментарии

«Металлург» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург».

Счёт в игре был открыт на 2-й минуте первого периода усилиями форварда хозяев Семёна Кошелева. Ему ассистировал Джош Карри. Удвоил преимущество «Магнитки» на 8-й минуте нападающий Филипп Майе, воспользовавшись передачей от Брендана Лайпсика.

На 18-й минуте Майе оформил дубль, авторами голевого паса стали Артём Минулин и Лайпсик. На 41-й минуте заключительную четвёртую шайбу в ворота Франса Туохимаа отправил Анатолий Никонцев. Третью результативную передачу за встречу отдал Лайпсик, также ассистентом выступил Майе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Металлург» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Авангардом». Игра состоится в среду, 15 сентября, начало – в 17:00 мск. «Нефтехимик» в четверг, 16 сентября, примет «Трактор». Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кошелев (Карри) – 01:22' (5x5)   2:0 Майе (Лайпсик) – 07:30' (5x5)   3:0 Майе (Минулин, Лайпсик) – 17:17' (5x5)   4:0 Никонцев (Майе, Лайпсик) – 40:50' (4x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021