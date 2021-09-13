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Тренер «Коламбуса» покинул клуб из-за отказа пройти вакцинацию

Тренер «Коламбуса» покинул клуб из-за отказа пройти вакцинацию
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«Коламбус Блю Джекетс» объявил об уходе Сильвена Лефевра из тренерского штаба команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, специалист отказался проходить вакцинацию от коронавируса и, таким образом, не сможет исполнять обязанности в клубе с учётом новых действующих ковид-протоколов НХЛ.

«Мы разочарованы, но уважаем это личное решение Сильвена, и желаем ему успехов. Нам повезло, что к нашему клубу присоединился выдающийся тренер Стив Маккарти, который выступал в НХЛ, выигрывал чемпионаты как игрок и был важным членом нашего отдела хоккейных операций в качестве помощника тренера в «Кливленде» (фарм-клуб «Коламбуса». — прим. «Чемпионата») », — сообщил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен.

Отметим, что Лефевр стал помощником главного тренера «Коламбуса» в конце июня.

Ранее НХЛ объявила о том, что ужесточит наказания невакцинированным игрокам в будущем сезоне.

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