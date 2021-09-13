Майе — о победе над «Нефтехимиком»: думаю, это была наша самая цельная игра в этом сезоне

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» (4:0).



«Думаю, это была наша самая цельная игра в этом сезоне. Мы выглядели хорошо все три периода, и наша дисциплина была на солидном уровне, так что это была лучшая игра по всем компонентам.



Когда ты помогаешь команде выиграть – это всегда здорово. То, что у нашего звена получалась игра, – это отлично, но гораздо важнее моих трёх очков те два очка, которые заработала команда. Это, безусловно, даёт нам хороший импульс на игру в среду.



Было видно, что партнёры играли на хет-трик для меня, расстроился из-за того, что он не случился? Всё хорошо. Когда ты забил два гола, ты всегда немного думаешь о хет-трике, но, думаю, это была хорошая игра по всем компонентам, и у нас будет ещё много матчей, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Майе пресс-служба клуба.