Майе — о победе над «Нефтехимиком»: думаю, это была наша самая цельная игра в этом сезоне

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» (4:0).
«Думаю, это была наша самая цельная игра в этом сезоне. Мы выглядели хорошо все три периода, и наша дисциплина была на солидном уровне, так что это была лучшая игра по всем компонентам.
Когда ты помогаешь команде выиграть – это всегда здорово. То, что у нашего звена получалась игра, – это отлично, но гораздо важнее моих трёх очков те два очка, которые заработала команда. Это, безусловно, даёт нам хороший импульс на игру в среду.
Было видно, что партнёры играли на хет-трик для меня, расстроился из-за того, что он не случился? Всё хорошо. Когда ты забил два гола, ты всегда немного думаешь о хет-трике, но, думаю, это была хорошая игра по всем компонентам, и у нас будет ещё много матчей, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Майе пресс-служба клуба.
- 13 сентября 2021
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