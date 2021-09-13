При потолке зарплат в КХЛ снизился процент набранных очков у победителя регулярного сезона

Континентальная хоккейная лига по итогам состоявшегося совета директоров опубликовала информацию о влиянии потолка зарплат.
«В сезоне-2020/2021 введены жёсткий потолок и пол заработных плат хоккеистов. Жёсткий потолок составляет 900 млн рублей, пол в сезоне-2021/2022 – 315 млн рублей.
Произошло сокращение разрыва в бюджетах между клубами: между первыми и последним клубом с семи до пяти раз в сравнении с сезоном-2019/2020, а с начала действия стратегии КХЛ по выравниванию уровня команд с 14 до пяти раз с 2017 года.
Итогами первого сезона действия потолка зарплат является уплотнение верхней части турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата и упорные серии на поздних стадиях плей-офф.
Происходит снижение процента набранных очков у победителя регулярного чемпионата — с 88% в сезоне-2018/2019 и 78% в сезоне-2019/2020 до 75% в сезоне-2020/2021.
В прошедшем чемпионате увеличилась средняя результативность матчей с 4,93 шайбы за игру в сезоне-2019/2020 до 5,34 в сезоне-2020/2021», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
- 13 сентября 2021
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