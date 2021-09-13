Мэттьюс: счастлив, что перенёс операцию. Больше не беспокоюсь о травме

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о перенесённой операции на запястье, а также о мыслях о прошлом сезоне.



«Больше не беспокоюсь об этом. После сезона я прошёл весь этот процесс, чтобы почувствовать себя лучше.



Мне казалось неправильным ощущать боли в запястье во время нахождения на льду, я прошёл обследования и получил полную картину, чтобы решить проблему. Теперь ничего серьёзного. Я счастлив, что сделал операцию.



Прошлый сезон? Трудно не думать об этом, но, к сожалению, я уже ничего не могу сделать, чтобы это изменить. Так что просто стараюсь не слишком зацикливаться на этом.



Сейчас будет новый сезон, новый год. Мы сосредоточены на будущих целях и делаем всё возможное для достижения результата», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

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