Мэттьюс: счастлив, что перенёс операцию. Больше не беспокоюсь о травме

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о перенесённой операции на запястье, а также о мыслях о прошлом сезоне.
«Больше не беспокоюсь об этом. После сезона я прошёл весь этот процесс, чтобы почувствовать себя лучше.
Мне казалось неправильным ощущать боли в запястье во время нахождения на льду, я прошёл обследования и получил полную картину, чтобы решить проблему. Теперь ничего серьёзного. Я счастлив, что сделал операцию.
Прошлый сезон? Трудно не думать об этом, но, к сожалению, я уже ничего не могу сделать, чтобы это изменить. Так что просто стараюсь не слишком зацикливаться на этом.
Сейчас будет новый сезон, новый год. Мы сосредоточены на будущих целях и делаем всё возможное для достижения результата», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.
- 13 сентября 2021
-
22:44
-
22:08
-
21:44
-
21:14
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:10
-
19:26
-
19:08
-
18:45
-
18:29
-
18:01
-
17:51
-
17:40
-
17:14
-
16:45
-
16:26
-
15:39
-
14:46
-
14:39
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04