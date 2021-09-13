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Форвард «Металлурга» Майе набрал 5 очков в последних двух матчах клуба

Форвард «Металлурга» Майе набрал 5 очков в последних двух матчах клуба
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе набрал три результативных балла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (4:0).

28-летний канадский хоккеист сделал дубль, отличившись на 8-й и 18-й минутах встречи, а также отметился результативной передачей на Анатолия Никонцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В последних двух играх на счету Майе 5 (3+2) очков. В прошлой игре с «Адмиралом» он забил гол и отдал голевую передачу. Всего в этом сезоне форвард сыграл в 5 играх, набрав 7 (4+3) баллов при общей полезности «+5».

Напомним, в следующем матче «Металлург» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Авангардом». Игра состоится в среду, 15 сентября, начало – в 17:00 мск.

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