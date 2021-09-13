Форвард «Металлурга» Майе набрал 5 очков в последних двух матчах клуба

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе набрал три результативных балла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (4:0).
28-летний канадский хоккеист сделал дубль, отличившись на 8-й и 18-й минутах встречи, а также отметился результативной передачей на Анатолия Никонцева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В последних двух играх на счету Майе 5 (3+2) очков. В прошлой игре с «Адмиралом» он забил гол и отдал голевую передачу. Всего в этом сезоне форвард сыграл в 5 играх, набрав 7 (4+3) баллов при общей полезности «+5».
Напомним, в следующем матче «Металлург» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Авангардом». Игра состоится в среду, 15 сентября, начало – в 17:00 мск.
- 13 сентября 2021
-
22:44
-
22:08
-
21:44
-
21:14
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:10
-
19:26
-
19:08
-
18:45
-
18:29
-
18:01
-
17:51
-
17:40
-
17:14
-
16:45
-
16:26
-
15:39
-
14:46
-
14:39
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04