«Они не должны были там оказаться». «Ак Барс» отреагировал на последние результаты клуба

Казанский «Ак Барс» в ироничной форме отреагировал на последние результаты клуба.



В официальном инстаграм-аккаунте команды появилось видео, на котором происходят необычные ситуации, подписав его: «Они не должны были там оказаться».

Напомним, вчера, 12 сентября, «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:5. Команда Дмитрия Квартальнова начала сезон с четырёх поражений в шести играх. Ранее казанцы уступали «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2, ОТ). Также казанцы обыгрывали «Йокерит» (3:0) и «Витязь» (2:1, ОТ).



«Ак Барс» набрал 5 очков после 6 игр, в настоящий момент расположившись на 18-м месте в сводной турнирной таблице и на 7-м в Восточной конференции.



В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Сочи». Матч состоится во вторник, 14 сентября, начало – в 19:30 мск.