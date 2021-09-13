«Они не должны были там оказаться». «Ак Барс» отреагировал на последние результаты клуба

Казанский «Ак Барс» в ироничной форме отреагировал на последние результаты клуба.
В официальном инстаграм-аккаунте команды появилось видео, на котором происходят необычные ситуации, подписав его: «Они не должны были там оказаться».
Напомним, вчера, 12 сентября, «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:5. Команда Дмитрия Квартальнова начала сезон с четырёх поражений в шести играх. Ранее казанцы уступали «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2, ОТ). Также казанцы обыгрывали «Йокерит» (3:0) и «Витязь» (2:1, ОТ).
«Ак Барс» набрал 5 очков после 6 игр, в настоящий момент расположившись на 18-м месте в сводной турнирной таблице и на 7-м в Восточной конференции.
В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Сочи». Матч состоится во вторник, 14 сентября, начало – в 19:30 мск.
- 13 сентября 2021
-
23:37
-
23:25
-
22:44
-
22:08
-
21:44
-
21:14
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:10
-
19:26
-
19:08
-
18:45
-
18:29
-
18:01
-
17:51
-
17:40
-
17:14
-
16:45
-
16:26
-
15:39
-
14:46
-
14:39
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08