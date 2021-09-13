Третьяк — о 8:1 с Канадой в 1981-м: мы сами не были уверены, что сможем их обыграть

Президент ФХР и бывший голкипер сборной СССР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка Канады 1981 года, в котором советские хоккеисты разгромили канадцев со счётом 8:1.



«Многие не верили в нашу победу. Честно сказать, мы и сами не были уверены в том, что сможем обыграть ту мощную Канаду. До финала встречались с ними дважды, и оба раза они нас во многом переиграли. Разумеется, мы настраивались только на победу, но в подсознании чувствовали, что соперник сильнее. Тем более что они выступали перед своими болельщиками.



Помню, как перед матчем к нам пришёл Ролан Быков и сказал, что мы обязательно победим. Мы восприняли его слова спокойно и немного скептично, но в итоге после игры он одним из первых прибежал поздравлять нашу команду.



Турнир был очень важен для нас и всего мирового хоккея. Хотя, конечно, розыгрыш 1981 года канадцы редко вспоминают. Или вообще стараются избегать этой темы. Они помнят только победы. Но самое главное, что сейчас мы всё-таки говорим о нашей великой истории. Её необходимо помнить и правильно воспитывать молодёжь. Мы обязаны не забывать те победы, тех игроков и сказать им большое спасибо», — цитирует Третьяка «Спорт-экспресс».