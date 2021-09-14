Боумэн может потерять пост генменеджера сборной США из-за скандала с насилием в «Чикаго»

Генеральный менеджер сборной США Стэн Боумэн может лишиться своей должности.
Как сообщает TSN, американская адвокатская контора 10 сентября подала соответствующий запрос. В нём утверждается, что Боумэн не может занимать данную должность и представлять сборную США на Олимпиаде в Пекине, так как в настоящий момент идёт расследование скандала в «Чикаго», в котором Боумэн также является генеральным менеджером.
Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича. Сообщается, что менеджер мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.
Напомним, ранее экс-сотрудник отдела маркетинга «Чикаго» рассказал, что летом 2010 года помощник тренера Джефф Томас сообщил ему, что два игрока, вероятно, подверглись насилию со стороны Олдрича.
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