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Судзуки — об обмене Котканиеми: в такие моменты понимаешь, что НХЛ — просто бизнес

Судзуки — об обмене Котканиеми: в такие моменты понимаешь, что НХЛ — просто бизнес
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал потерю клубом Еспери Котканиеми.

«В такие моменты понимаешь, что НХЛ — просто бизнес и что такое может произойти. Очень жаль, что мы потеряли Котканиеми, но мы рады теперь играть вместе с Кристианом Двораком.

Сложно было принять это, потому что он, конечно, мой большой друг. Но это часть бизнеса. Я довольно быстро понял это, когда меня обменяли из «Вегаса». Еспери — очень хороший парень. Его очень любили в раздевалке», — приводит слова Судзуки Sportsnet.

Напомним, Котканиеми стал игроком «Каролины», так как «Монреаль» отказался повторять оффершит «ураганов».

Таким образом, «Канадиенс» получили выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн.

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