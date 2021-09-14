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Умер бронзовый призёр Олимпиады-1992 в составе сборной Чехословакии Ладислав Лубина

Умер бронзовый призёр Олимпиады-1992 в составе сборной Чехословакии Ладислав Лубина
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На 55-м году жизни скончался бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в составе сборной Чехословакии по хоккею Ладислав Лубина, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Динамо» из Пардубице.

О причинах смерти Лубины не сообщается.

«К сожалению, сегодня мы получили печальное известие о том, что Ладислав Лубина навсегда покинул нас. Он был человеком, связавшим свою хоккейную жизнь с Пардубице. Мы все были потрясены этой новостью. От имени всего клуба я хочу выразить искренние соболезнования семье и друзьям», — сообщил член совета директоров «Динамо» Душан Салфицки.

В активе Лубины также три бронзовые медали чемпионатов мира (1990, 1992, 1998). Он дважды становился серебряным призёром молодёжных чемпионатов мира (1985, 1987). В 1991 году он стал лучшим снайпером чемпионата Чехословакии, забросив 41 шайбу. В 1985 году он был выбран на драфте НХЛ под 216-м номером клубом «Миннесота Норт Старз» (в настоящее время — «Даллас Старз»).

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