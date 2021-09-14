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Кандидат в президенты ИИХФ предложил увеличить количество хоккейных дисциплин на Олимпиаде

Кандидат в президенты ИИХФ предложил увеличить количество хоккейных дисциплин на Олимпиаде
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Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хенрик Бах-Нильсен предложил увеличить число хоккейных дисциплин на Олимпийских играх.

«Другие международные федерации разработали больше дисциплин для Олимпиад, они вводят новшества.

В хоккее же много лет у нас есть только один турнир для мужчин и женщин. Золотая медаль в хоккее с шайбой – одна из тех, что достаётся сложнее всего. Турнир касается только тех 12 лучших стран, которые туда попадают.

Моё предложение состоит в том, чтобы мы привносили новые идеи и вдохновлялись примером других федераций в плане увеличения числа дисциплин, и я хотел бы сосредоточиться на этом.

Это может быть хоккей 3 на 3, это могут быть матчи смешанных команд, это могут быть конкурсы мастерства. Просто сейчас наличие только одного комплекта медалей означает малую сопричастность для большинства стран. Если бы мы могли найти решение с помощью большего количества дисциплин, я думаю, многие страны смогли бы осуществить мечту об участии в Олимпиаде.

Например, на Олимпиаде представлены пляжный волейбол или баскетбол 3x3, в Токио появилось скалолазание. Так что я думаю, что и хоккей может развиваться в рамках олимпийского движения», – цитирует Бах-Нильсена Inside The Games.

Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Рене Фазель руководит организацией с 1994 года, но в сентябре он покинет свой пост. Свои кандидатуры выдвинули также немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

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