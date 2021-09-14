Нападающий «Динамо» Чебыкин схватился за голову после своего победного гола

Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги (5:3).



Победную шайбу на 59-й минуте забросил нападающий Николай Чебыкин, исполнив из левого круга вбрасывания кистевой бросок — шайба залетела в ворота над плечом голкипера «Адмирала» Ивана Налимова. После забитого гола 24-летний форвард схватился за голову.

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В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Чебыкин принял участие в пяти матчах, забросив пять шайб.

Напомним, для «Динамо» эта победа стала пятой подряд. Ранее подопечные Алексея Кудашова обыгрывали минское «Динамо» (4:1), «Сибирь» (4:0), «Авангард» (5:2) и «Амур» (6:2).



В следующем матче москвичи в гостях сыграют с «Сибирью». Игра состоится в четверг, 16 сентября, начало — в 15:30 мск.