«Сочи» пригласил бывшую группу поддержки «Ак Барса» на предстоящий матч

«Сочи» пригласил бывшую группу поддержки казанского «Ак Барса» на предстоящий очный матч регулярного чемпионата КХЛ.



Напомним, казанцы отказались от присутствия на матчах ice girls из коллектива Bars Angels. Сообщалось, что «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.



Клуб раздумывал в течение последних двух лет над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в различных акциях, но за это время не было найдено идей. В «Ак Барсе» есть уверенность, что в обозримом будущем – в течение 3-5 лет – к такой же мысли придут в других коллективах.



Напомним, матч между «Сочи» и «Ак Барсом» пройдёт на стадионе «Большой» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.



В настоящий момент «Сочи» провёл пять матчей и набрал 5 очков, занимая 10-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» после шести сыгранных встреч имеет также 5 баллов, находясь на 7-м месте на Востоке.