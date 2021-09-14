Шипачёв прокомментировал установление нового рекорда КХЛ по голевым передачам

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Адмиралом» (5:3), а также поделился эмоциями от установления рекорда по голевым передачам за всю историю КХЛ.



«Непростой выдался матч. Разница во времени догнала? Да нет. Готовились сегодня. Знали, что «Адмирал» будет быстро играть, они, в принципе, так и начали. А так, по скорости мы не уступали. Думаю, просто не забили свои моменты, которые у нас были, поэтому такая игра сложилась напряжённая.



Богатая игра на личные достижения? Конечно, хочется, чтобы в каждой игре команда выигрывала. Естественно, пытаюсь помочь в каждом матче своими действиями позитивными — передачами, голами. Благодарен ребятам, партнёрам… В каких бы командах не играл, в Череповце, в СКА, в «Динамо» — играл всё время с крутыми пацанами. Спасибо им, без них такого не было бы. Спасибо им, доверию тренерского штаба, болельщикам. Доверие тренерского штаба играет большую роль — всегда много играл, очень рад этому. Естественно, болельщикам спасибо за поддержку. Они и сегодня были во Владивостоке, и в Хабаровск приезжали — большие молодцы. Моя семья помогает мне всё время играть хорошо, я их люблю.



Не сразу получилось забросить в пустые — не ожидал? Нет, ожидал. Что-то со льдом сегодня — шайба перепрыгнула. Хорошо, что она не улетела за ворота. Пришлось бы рыть. Ребята посмеялись, сказали, что надо было ещё упасть», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба.

Новость по теме Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам в КХЛ