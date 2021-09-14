«Есть некоторые препятствия». Генменеджер «Миннесоты» раздражён ситуацией с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о переговорах по контракту с форвардом Кириллом Капризовым, находящимся в статусе ограниченно свободного агента. Стороны не общались больше недели.



«Есть некоторые препятствия (подчёркнуто, что это сказано «раздражённым голосом». — Прим. «Чемпионата»). Я считаю, что на нынешнем этапе мы ведём себя очень честно. Как далеки мы друг от друга? Не очень, но иногда всё это может занять некоторое время. Это моё видение. Вы можете спросить об этом Пола Теофаноса (агента Капризова. — Прим. «Чемпионата») или самого Кирилла, и они могут сказать что-то совсем другое.



Я считаю, что мы сделали ему очень честное предложение. Именно в этой точке мы сейчас находимся. Послушайте, я готов подписать с ним контракт прямо сейчас. Но это должно быть справедливо, и я чувствую, что мы были очень, очень справедливы.



Что касается отказа от предложения, то пока я не могу об этом рассуждать. Честно говоря, я не думаю об этом слишком часто. Это радикальная мера. Я не думаю, что мы к этому приблизились. Пока я не чувствую какого-то дискомфорта из-за этой ситуации. Посмотрим, как пойдут дела в ближайшее время. Он очень важный игрок для нашей команды, и я говорил ему об этом много раз.



Кроме того, мы не единственные находимся в таком положении. И он не единственный игрок, кто ещё не подписал контракт. У нас всё в порядке. Мы не собираемся сходить с ума или паниковать. Как я уже много раз говорил, это совершенно нормально. Я знаю, что среди фанатов, вероятно, есть некоторое разочарование, но я не слишком задумываюсь об этом. Мы постараемся это сделать и надеемся вскоре увидеть его в «Миннесоте», — цитирует Герина The Athletic.

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