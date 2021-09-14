Губерниев — об отказе «Ак Барса» от чирлидерш: особо нервные могут ведь и не смотреть

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале поделился мнением о решении «Ак Барса» отказаться от чирлидерш. Это решение казанского клуба вызвало противоречивые комментарии у общественности.

«А можно законодательно закрепить право ринг-гёрлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону…» — говорится в сообщении.

Ранее «Сочи» пригласил бывшую группу поддержки казанского «Ак Барса» на предстоящий очный матч регулярного чемпионата КХЛ.



Напомним, казанцы отказались от присутствия на матчах ice girls из коллектива Bars Angels. Сообщалось, что «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.



Клуб раздумывал в течение последних двух лет над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в различных акциях, но за это время не было найдено идей. В «Ак Барсе» есть уверенность, что в обозримом будущем — в течение 3-5 лет — к такой же мысли придут в других коллективах.