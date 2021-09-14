Андриевский — о матче с «Динамо» М: «Адмирал» хотел порадовать болельщиков победой

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:5).



«Хотели сегодня порадовать болельщиков. Целый сезон ждали. Считаю, неплохо играли первые два периода. В третьем нас немножко не хватило. Неправильно сыграли в зоне обороны. Повторюсь, что хотели порадовать болельщиков победой долгожданной. Она нам нужна сейчас в плане психологии. Играем вроде неплохо, а какая-то мелкая ошибка перечёркивает весь результат. Хочется уже побыстрее выиграть», — цитирует Андриевского официальный сайт «Динамо».

Напомним, московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Адмиралом» со счётом 5:3 (0:1, 1:1, 4:1). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».