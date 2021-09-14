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«Сент-Луис» продлил контракт с 35-летним форвардом Тайлером Бозаком

«Сент-Луис» продлил контракт с 35-летним форвардом Тайлером Бозаком
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«Сент-Луис Блюз» официальной странице команды в «Твиттере» объявил о продлении контракта с 35-летним нападающим Тайлером Бозаком.

Отмечается, что соглашение пролонгировано на один год. Сумма сделки — $ 750 тыс.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Бозак принял участие в 31 матче регулярного чемпионата и набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два очка (1+1) в четырёх встречах.

Напомним, нападающий выступает за «Сент Луис» с сезона-2018/2019. Ранее форвард играл за «Торонто Мэйпл Лифс».

По итогам предыдущего чемпионата «Блюз» занял четвёртое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо» со счётом 0-4.

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