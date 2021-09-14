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Ларс Юханссон начнёт матч со «Спартаком» в воротах СКА. Александр Самонов — его сменщик

Ларс Юханссон начнёт матч со «Спартаком» в воротах СКА. Александр Самонов — его сменщик
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ХК СКА. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.

Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах санкт-петербуржского клуба займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Самонов, который начинал последние две встречи в старте, но был заменён оба раза по ходу матча.

СКА:

Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;
Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;
Паутов, Моисеев — Хендемарк — Кетов; Мичков.

«Спартак»:

Данск (Красиков).
Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;
Хеед — Ержабек, Широков — Шашков — Петтерссон;
Мамкин — Ручкин, Авцин — Квартальнов — Дроздов;
Евенко — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Баранов.

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