Ларс Юханссон начнёт матч со «Спартаком» в воротах СКА. Александр Самонов — его сменщик

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ХК СКА. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.



Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Место в воротах санкт-петербуржского клуба займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Самонов, который начинал последние две встречи в старте, но был заменён оба раза по ходу матча.



СКА:



Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;

Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;

Паутов, Моисеев — Хендемарк — Кетов; Мичков.



«Спартак»:



Данск (Красиков).

Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;

Хеед — Ержабек, Широков — Шашков — Петтерссон;

Мамкин — Ручкин, Авцин — Квартальнов — Дроздов;

Евенко — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Баранов.

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