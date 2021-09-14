Проспект «Сент-Луиса» стал жертвой вооружённого ограбления
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«Сент-Луис Блюз» выступил с заявлением по поводу проспекта клуба, ставшего жертвой вооружённого ограбления в понедельник вечером.
«Полицейское управление Сент-Луиса расследует вооружённое ограбление, имевшее место на территории Арки рано вечером в понедельник, с участием одного из проспектов нашей организации. Наш игрок в безопасности, поскольку местные власти работают над задержанием подозреваемого», — приводит текст заявления североамериканский журналист Джереми Рутерфорд на своей странице в «Твиттере.
Напомним, ранее «Сент-Луис Блюз» на официальной странице команды в «Твиттере» объявил о продлении контракта с 35-летним нападающим Тайлером Бозаком. Отмечалось, что соглашение пролонгировано на один год. Сумма сделки — $ 750 тыс.
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