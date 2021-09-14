«Йокерит» всухую обыграл «Локомотив». Финны перебросали соперника — 28:12

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Единственную шайбу в первой половине матча забросил шведский нападающий «Йокерита» Йон Норман. Он забил на 15-й минуте встречи. Очки за результативные передачи на свой счёт записали защитник Петтери Линдбом и форвард Вели-Матти Савинайнен. На 59-й минуте Ессе Йоэнсуу забросил вторую шайбу.

По итогам матча соотношение бросков — 28:12 в пользу финской команды.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 16 сентября в Хельсинки сыграет с «Торпедо». «Локомотив» 18 сентября так же примет нижегородскую команду.