Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» всухую обыграл «Локомотив». Финны перебросали соперника — 28:12

«Йокерит» всухую обыграл «Локомотив». Финны перебросали соперника — 28:12
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Единственную шайбу в первой половине матча забросил шведский нападающий «Йокерита» Йон Норман. Он забил на 15-й минуте встречи. Очки за результативные передачи на свой счёт записали защитник Петтери Линдбом и форвард Вели-Матти Савинайнен. На 59-й минуте Ессе Йоэнсуу забросил вторую шайбу.

По итогам матча соотношение бросков — 28:12 в пользу финской команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 16 сентября в Хельсинки сыграет с «Торпедо». «Локомотив» 18 сентября так же примет нижегородскую команду.

Новость по теме
«Локомотив» нанёс всего 3 броска за половину матча с «Йокеритом». Всего в створ — 3:17
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021