ЦСКА — «Барыс»: Адам Рейдеборн пропустил три шайбы за две минуты

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский ЦСКА встречается с нур-султанским «Барысом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации. К середине третьего периода счёт 4:3 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На старте игрового отрезка счёт был 2:1 в пользу армейцев. Затем в воротах Адама Рейдеборна побывало три шайбы за две минуты.

Сначала на 42-й минуте Якоб Берглунд сравнял счёт.

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Через 39 секунд Даррен Диц реализовал большинство и вывел «Барыс» вперёд.

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Ещё через минуту девять секунд Диц оформил дубль.

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