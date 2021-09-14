Рижское «Динамо» одержало вторую победу в сезоне, переиграв «Торпедо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Сергея Зубова.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Пуарье (Шинкарук) – 26:39' (5x5) 2:0 Карьялайнен (Гормли) – 30:08' (5x5) 2:1 Чехович (Жафяров) – 52:59' (5x5)
На 27-й минуте Эмиль Пуарье с передачи Хантера Шинкарука вывел динамовцев вперёд. Через пять минут Ере Карьялайнен после ассиста Брэндона Гормли увеличил преимущество рижской команды. На 53-й минуте Иван Чехович с передачи Дамира Жафярова отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом». «Динамо» в Риге примет нур-султанский «Барыс». Обе встречи пройдут 16 сентября.
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