Рижское «Динамо» одержало вторую победу в сезоне, переиграв «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Сергея Зубова.

На 27-й минуте Эмиль Пуарье с передачи Хантера Шинкарука вывел динамовцев вперёд. Через пять минут Ере Карьялайнен после ассиста Брэндона Гормли увеличил преимущество рижской команды. На 53-й минуте Иван Чехович с передачи Дамира Жафярова отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом». «Динамо» в Риге примет нур-султанский «Барыс». Обе встречи пройдут 16 сентября.