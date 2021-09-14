«Ак Барс» по буллитам одержал победу в матче с «Сочи», отыгравшись на последней минуте

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
На 16-й минуте Артём Николаев вывел хозяев площадки вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Жабреев и Виктор Балдаев. На 22-й минуте Артём Лукоянов сравнял счёт. На 56-й минуте Василий Глотов с передачи Кирилла Петькова вновь вывел «Сочи» вперёд. За 36 секунд до конца третьего периода Стивен Кэмпфер после паса Кирилла Петрова сравнял счёт. В серии буллитов Кэмпфер принёс казанцам победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 18 сентября в Казани вновь сыграет с «Сочи». Сочинцы же 16 сентября примут санкт-петербургский СКА.
- 14 сентября 2021
-
23:17
-
23:02
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:28
-
22:24
-
22:16
-
22:09
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
20:59
-
20:44
-
20:32
-
19:59
-
19:35
-
19:31
-
19:13
-
18:49
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:24
-
16:56
-
16:25
-
15:44
-
15:25
-
15:06
-
14:53
-
14:36