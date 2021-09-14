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«Ак Барс» по буллитам одержал победу в матче с «Сочи», отыгравшись на последней минуте

«Ак Барс» по буллитам одержал победу в матче с «Сочи», отыгравшись на последней минуте
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Николаев (Жабреев, Балдаев) – 15:09' (5x5)   1:1 Лукоянов (Глухов, Журавлёв) – 21:40' (5x5)   2:1 Глотов (Петьков) – 56:09' (5x5)   2:2 Кэмпфер (Петров) – 59:24' (6x5)   2:3 Кэмпфер – 65:00' (ПБ)

На 16-й минуте Артём Николаев вывел хозяев площадки вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Жабреев и Виктор Балдаев. На 22-й минуте Артём Лукоянов сравнял счёт. На 56-й минуте Василий Глотов с передачи Кирилла Петькова вновь вывел «Сочи» вперёд. За 36 секунд до конца третьего периода Стивен Кэмпфер после паса Кирилла Петрова сравнял счёт. В серии буллитов Кэмпфер принёс казанцам победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 18 сентября в Казани вновь сыграет с «Сочи». Сочинцы же 16 сентября примут санкт-петербургский СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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