«Ак Барс» по буллитам одержал победу в матче с «Сочи», отыгравшись на последней минуте

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

На 16-й минуте Артём Николаев вывел хозяев площадки вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Жабреев и Виктор Балдаев. На 22-й минуте Артём Лукоянов сравнял счёт. На 56-й минуте Василий Глотов с передачи Кирилла Петькова вновь вывел «Сочи» вперёд. За 36 секунд до конца третьего периода Стивен Кэмпфер после паса Кирилла Петрова сравнял счёт. В серии буллитов Кэмпфер принёс казанцам победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 18 сентября в Казани вновь сыграет с «Сочи». Сочинцы же 16 сентября примут санкт-петербургский СКА.