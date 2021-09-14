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«Барыс» отыгрался с 0:2 и одержал крупную победу над ЦСКА, забросив пять шайб за период

«Барыс» отыгрался с 0:2 и одержал крупную победу над ЦСКА, забросив пять шайб за период
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 1:0, 5:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 6
Барыс
Нур-Султан
1:0 Нестеров (Слепышев, Плотников) – 10:13' (5x4)   2:0 Слепышев – 12:12' (5x5)   2:1 Валк (Мартинссон, Лилья) – 30:25' (5x5)   2:2 Берглунд (Савицкий, Асетов) – 41:46' (5x5)   2:3 Диц (Савицкий, Михайлис) – 42:25' (5x4)   2:4 Диц (Михайлис) – 43:34' (5x4)   3:4 Гуськов (Валльмарк, Нестеров) – 44:28' (5x4)   3:5 Асетов (Альсинг, Мартинссон) – 50:54' (5x5)   3:6 Лилья (Валк) – 59:59' (en)

На 11-й минуте Никита Нестеров, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Через две минуты Антон Слепышев увеличил преимущество московской команды. После этого тренерский штаб «Барыса» принял решение заменить вратаря Никиту Бояркина на Йони Ортио. На 31-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу. В третьем периоде «Барыс» трижды забросил за две минуты усилиями Якоба Берглунда и Даррена Дица, оформившего дубль. Затем команды обменялись голами: на шайбу Матвея Гуськова ответил Алихан Асетов. Ещё один гол на счету Якоба Лильи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «Мегаспорт» сыграет со «Спартаком». «Барыс» встретится в Риге с местным «Динамо». Обе встречи пройдут 16 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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