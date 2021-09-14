«Барыс» отыгрался с 0:2 и одержал крупную победу над ЦСКА, забросив пять шайб за период

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 1:0, 5:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 11-й минуте Никита Нестеров, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Через две минуты Антон Слепышев увеличил преимущество московской команды. После этого тренерский штаб «Барыса» принял решение заменить вратаря Никиту Бояркина на Йони Ортио. На 31-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу. В третьем периоде «Барыс» трижды забросил за две минуты усилиями Якоба Берглунда и Даррена Дица, оформившего дубль. Затем команды обменялись голами: на шайбу Матвея Гуськова ответил Алихан Асетов. Ещё один гол на счету Якоба Лильи.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «Мегаспорт» сыграет со «Спартаком». «Барыс» встретится в Риге с местным «Динамо». Обе встречи пройдут 16 сентября.