Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, забросив пять шайб «Куньлуню»

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, забросив пять шайб «Куньлуню»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржский «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Щемеров (Бочаров) – 10:17' (5x5)   1:1 Локхарт (Николлс) – 14:51' (5x4)   1:2 Да Коста (Блэкер, Спунер) – 23:19' (5x4)   1:3 Принс (Спунер) – 43:20' (5x5)   1:4 Жукенов (Хрипунов, Трямкин) – 46:10' (5x5)   1:5 Романцев (Принс) – 59:18' (en)

На 11-й минуте Александр Щемеров с передачи Станислава Бочарова вывел «Автомобилист» вперёд. На 15-й минуте Люк Локхарт, реализовав численное большинство с передачи Джоша Николлса, сравнял счёт. На 24-й минуте Стефан Да Коста вновь вывел «Автомобилист» вперёд. На 44-й минуте Шейн Принс увеличил преимущество гостей. Ещё по голу забили Дмитрий Жукенов и Данил Романцев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 16 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» 17 сентября примет омский «Авангард».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021