«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, забросив пять шайб «Куньлуню»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржский «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 11-й минуте Александр Щемеров с передачи Станислава Бочарова вывел «Автомобилист» вперёд. На 15-й минуте Люк Локхарт, реализовав численное большинство с передачи Джоша Николлса, сравнял счёт. На 24-й минуте Стефан Да Коста вновь вывел «Автомобилист» вперёд. На 44-й минуте Шейн Принс увеличил преимущество гостей. Ещё по голу забили Дмитрий Жукенов и Данил Романцев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 16 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» 17 сентября примет омский «Авангард».