«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, забросив пять шайб «Куньлуню»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржский «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
На 11-й минуте Александр Щемеров с передачи Станислава Бочарова вывел «Автомобилист» вперёд. На 15-й минуте Люк Локхарт, реализовав численное большинство с передачи Джоша Николлса, сравнял счёт. На 24-й минуте Стефан Да Коста вновь вывел «Автомобилист» вперёд. На 44-й минуте Шейн Принс увеличил преимущество гостей. Ещё по голу забили Дмитрий Жукенов и Данил Романцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 16 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» 17 сентября примет омский «Авангард».
- 14 сентября 2021
-
22:09
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
20:59
-
20:44
-
20:32
-
19:59
-
19:35
-
19:31
-
19:13
-
18:49
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:24
-
16:56
-
16:25
-
15:44
-
15:25
-
15:06
-
14:53
-
14:36
-
14:32
-
14:08
-
13:59
-
13:46
-
13:25
-
13:04
-
12:06
-
11:41
-
10:43