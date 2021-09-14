Б. Миронов: Виртанен оформляет документы. У Лехтеря микротравма, доктора колдуют

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после матча со СКА (0:2) рассказал о новичке клуба Джейке Виртанене и о состоянии других игроков.
«Виртанен оформляет документы. Как только, так сразу, он будет здесь. Надо получить визу, пройти все формальности. Как только он сможет, сразу вылетит в расположение команды. У Йори Лехтеря микротравма небольшая, надеюсь, он будет готов к следующей встрече. Доктора колдуют, делают всё возможное. Думаю, к ЦСКА будет готов, а если нет, то будем ставить молодых ребят.
Пономарёву нужна игровая практика. Желание огромное, но пока у него не всё получается. Где-то иногда его перехлёстывают эмоции, он делает ненужные ошибки. Это придёт с опытом, будем потихоньку его подводить.
Рылова ждём. Он довольно много пропустил, сейчас должен набрать физическую форму. Он уже сыграл два матча в «Химике». Завтра он будет тренироваться уже с нами в общей группе. Там будем смотреть, всё будет зависеть от того, как быстро он восстановит физическую форму и будет готов играть на 100%. Он полтора месяца залечивал травму, физические кондиции у любого после такого будут на низком уровне, командировка в ВХЛ — это нормально. Не думаю, что здесь есть что-то сверхъестественное.
Мы подготовились к сезону на хорошем уровне. Не смотрим, сколько матчей выиграли, идём ступенька за ступенькой. Ребята хотят выигрывать каждый матч, и неважно, какой у нас соперник. Готовимся к любому сопернику, рады, что ребята хотят побеждать в каждом матче.
Жёсткая игра — это не специально для СКА. Ребята показали то, что мы требуем от них в каждом матче. Жёсткий силовой хоккей, но по правилам, без всякой грязи. Выполнение тренерского задания — работа каждого хоккеиста. Они выполняют, что мы требуем, и это сказывается на характере, на желании победить», — приводит слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 сентября 2021
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