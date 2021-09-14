Главный тренер «Спартака» прокомментировал возможность перехода Ковальчука в клуб

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в команду.

«Усиление в ходе чемпионата и возможность появления Ковальчука — вопрос к руководству. Если будет усиление, мы будем только рады. Насколько я знаю, руководство смотрит, следит за рынком. Если будет что-то хорошее, будет и усиление. Ковальчук в любой команде лидер. Если бы он был у нас, команда была бы чуть более сконцентрирована на игре. Но и сейчас команда в очень приличном состоянии, в коллективе все играют друг за друга. Если Илья согласится перейти в «Спартак», для нас это большой плюс. Любая команда хочет иметь такого лидера», — приводит слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.