Драфт НХЛ 2022 года должен пройти 7-8 июля

Национальная хоккейная лига должна определиться с датой драфта новичков 2022 года, сообщает североамериканский журналист Кори Пронман на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что церемония состоится 7-8 июля. 60-й Драфт НХЛ пройдёт Монреале, на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
На драфт-2022 будут допущены следующие хоккеисты:
— которые родились между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года;
— не из Северной Америки 2001 года рождения;
— задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2020, но не подписавшие контракт с клубом.
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, среди которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче сыграют новичок лиги «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс».
- 14 сентября 2021
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