Драфт НХЛ 2022 года должен пройти 7-8 июля

Национальная хоккейная лига должна определиться с датой драфта новичков 2022 года, сообщает североамериканский журналист Кори Пронман на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что церемония состоится 7-8 июля. 60-й Драфт НХЛ пройдёт Монреале, на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».



На драфт-2022 будут допущены следующие хоккеисты:



— которые родились между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года;

— не из Северной Америки 2001 года рождения;

— задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2020, но не подписавшие контракт с клубом.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, среди которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче сыграют новичок лиги «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс».