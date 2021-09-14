Немировски — о поражении в матче с «Динамо» Р: не могу быть довольным игрой первой тройки

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2).



«Игра у нас сегодня не пошла. Говорили, что в двух предыдущих матчах на своём льду «Динамо» проиграло и к сегодняшней встрече они будут готовы. Сумели сравнять счёт в концовке, но там, к сожалению, был пас рукой. Нужно было с первой минуты играть так, как мы играли в третьем периоде. Пока мы не будем этого делать, результата не будет. Играть хорошо нужно все три периода.



В перерывах говорили практически одно и тоже — шайба много прыгала, мы пытались много играть влево и вправо, а я сказал, что нужно играть прямо, заставлять защитников «Динамо» работать, чтобы они ошибались. Начали так играть только в третьем периоде. Соперник хорошо оборонялся в первом большинстве, у нас не получалось чисто довести шайбу до ворот, поэтому было так мало бросков.



Не могу быть довольным игрой первой тройки, ведь мы сегодня проиграли. В этой встрече они выглядели получше, создавали больше моментов. Перед Дамиром Жафяровым в конце матча были пустые ворота, но голкипер всё равно отбил. Знаем, что это трио способно на большее», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.