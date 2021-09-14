Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов эмоционально обратился к болельщикам команды

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча с «Сочи» (3:2 Б).
«Не всё получается у новиков команды? У нас такой клуб, и я давно играю в этой команде. Приходит много игроков, и часть из них до конца так и не осваивается. Нужно пройти состояние команды, и я бы не сказал, что они освоиться не могут. Ситуация такая, что каждому игроку чего-то не хватает, и может быть, на них это давит. Мы разговариваем, пытаемся убрать это из головы. Для начала пытаемся сыграть хорошо в обороне, когда наладим её, будет получаться и в нападении. Здесь вопросы не только к новичкам, но и ко всей команде. Только все вместе мы можем друг другу помочь, и вот такими победами мы помогаем не сдаваться и идти до конца.
Ну и в то же время хотелось бы обратиться к нашим преданным болельщикам. Которые любят команду. Чтобы они, наоборот, нас поддерживали, а не засирали. В такой момент и проявляется настоящий болельщик, кто любит команду. Здесь нужно время, доверие, а потом мы будем отвечать за свои действия. Ситуация для нашего клуба не совсем хорошая, потому что мы всегда идём на первых местах, у нас высокие задачи, а сейчас мы внизу колеблемся. И сейчас мы не то чтобы просим — я, от себя и от команды, прошу проявить уважение к команде. Где-то подбодрить, а не лить грязь, что тот плохой, этот плохой. Мы все отвечаем командой за результат. Сегодня победили, сегодня мы хорошие. Но без поражений не бывает побед. Думаю, хорошие времена придут и мы будем выигрывать в основное время, а не по буллитам», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 сентября 2021
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