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С. Фёдоров — о Рейдеборне: депрессии точно нет

С. Фёдоров — о Рейдеборне: депрессии точно нет
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал игру вратаря Адама Рейдеборна в матче с «Барысом» (3:6).

«Александр Попов пропускал сегодня матч? У него есть определённый график подготовки, но сегодня его не было в составе из-за микротравмы. Думаю, что он в ближайшее время должен вернуться в состав.

Адаму Рейдеборну не очень везёт? Депрессии точно нет. Он хорошо себя чувствует. Никому не нравится проигрывать. Это сложное дело для любого спортсмена, особенно в профессиональном спорте. Я думаю, Адам сыграл сегодня хорошо. Как я уже сказал, в связи с нашей игровой дисциплиной, удалений у нас было больше, чем у соперника. К сожалению, в каких-то моментах мы не смогли помочь Адаму увидеть шайбу или поймать её. Считаю, что работу в этом направлении мы продолжим, будем работать над обороной и исправим в ближайшем будущем те промахи, которые привели к такому результату сегодня вечером», — цитирует Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

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